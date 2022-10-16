نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الأخضر الليبي تعرض لاعبي الفريق لـ"التخدير" في تنزانيا، قبيل خوضهم لقاء مباراة العودة مع نادي "عزام" التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حسب بيان للنادي الأحد.

وطالبت إدارة نادي الأخضر، في بيان الأحد، مسؤولي الرياضة في ليبيا بالتدخل بعد "عراقيل" واجهتها بعثة الفريق في تنزانيا، إضافة إلى نقل أغلب أعضائها إلى إلى المستشفى عقب "تخدير متعمد".

كان "الأخضر" الليبي فاز على منافسه التنزاني بثلاث أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال بيان النادي إنه بعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها شعر أغلب أعضائها بحالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، وظلوا في المستشفى حتى وقت متأخر، فيما لم يخرج بعضهم إلى الآن.

وأفاد البيان أنه بعد خضوع أعضاء البعثة للتحاليل الطبية تبين أن ما حدث سببه "استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار".

من جانبها، طالبت وزارة الرياضة الليبية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة، التي وصفها بأنها "جريمة لا تمت للرياضة بصلة"، حسب بيان لوزارة الرياضة.

لم يصدر أي تعليق من جانب النادي التنزاني أو الاتحاد التنزاني لكرة القدم بشأن الواقعة إلى الآن.