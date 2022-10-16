"عابر للقارات".. هدف لاعب النصر السعودي يُثير تفاعلاً في تويتر

نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف اللاعب البرازيلي لويس غوستافو، الأنظار خلال مباراة النصر والفيحاء، التي انتهت بفوز "العالمي" برباعية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن في دوري روشن السعودي.

سجّل غوستافو هدفين، للنصر في المباراة التي جرت على ملعب "مرسول بارك"، مساء الأحد.

وجاء هدف غوستاغو الأول بطريقة جميلة للغاية، في الدقيقة 75 من زمن المباراة، إذ سدد كرة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنافس.

وأثار هدف لويس غوستافو (35 عامًا) تفاعلاً واسعًا بين المغرّدين في موقع تويتر، ووصِف بالهدف "العالمي".

قال الإعلامي فلاح القحطاني: "الدهن في العتاقي يا ‎جوستافو هدف جمع فيه "العقل والقوة والخبرة" ماشاء الله لا قوة إلا بالله"، وكتب الصحفي رياض الودعان: "هدف جوستافو الأول النصر.. لا يصد ولا يرد هدف عالمي بأقدام عالمية".

بهذا الفوز، وصل نادي النصر إلى النقطة التاسعة عشر في المركز الثاني، في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الشباب.

نستعرض فيما أبرز التغريدات عن هدف لويس غوستافو: