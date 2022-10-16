نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي ريال مدريد "كلاسيكو الأرض" لصالحه بفوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لواحد، في المواجهة الّتي جمعتهما على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

وسجّل كريم بنزيما هدف "الميرنغي" الأول من تسديدة داخل الصندوق، ثمّ ضاعف الأوروغوياني فالفيردي النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز البرازيلي رودريغو الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وجاء هدف برشلونة الوحيد بأقدام الإسباني فيران توريس، إذ وضع الكرة في الشباك بعد أن تلقى تمريرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسيطر ريال مدريد على المجريات ونجح في تبادل الكرات بسلاسة، واختراق خط دفاع "البلوغرانا" وصنع عددًا من الفرص وترجمها إلى أهدافٍ، فيما ظهر برشلونة "مُستسلمًا" أمام قوّة المنافس في بعض مراحل المباراة، وعانى من مشاكل في خطه الخلفي ومن صعوبة بناء الهجمة، إضافة إلى بطئ خط الوسط وافتقاد الحلول.

وعمّق "الميرنغي" من جراح الفريق الكتالوني، إذ يمر الأخير بمرحلة سيئة، خاصة بعد أن بَاتَ مُهددًا بالخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، واللعب في "اليوروباليغ".

بهذه الهزيمة، أصبح المدرب تشافي هيرنانديز في مرمى الانتقادات، إذ اعترضت بعض جماهير برشلونة على أسلوب لعب الفريق، واختيارته للتشكيل الأساسي.

إليكم أبرز ردود الفعل على نتيجة "الكلاسيكو":