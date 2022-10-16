دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، السبت، غياب لاعب الفريق رييس جيمس عن المستطيل الأخضر لمدة 8 أسابيع، بسبب حاجته لبرنامج تأهيل للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن صفوف منتخب إنجلترا في نهائيات مونديال قطر 2022.

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسميًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "بعد إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراتنا خارج ملعبنا ضد ميلان، تلقى رييس العلاج من القسم الطبي في تشيلسي، وزار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف البيان: "بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".

وكان رييس جيمس قد تعرّض لإصابة في الركبة، خلال مباراة "البلوز" وميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقتها، غادر الملعب في الدقيقة 62.

وسيفتقد منتخب إنجلترا لظهيره الأيمن في بطولة كأس العالم، إذ كان المدير الفني غاريث ساوثغيت يعوّل كثيرًا على رييس جيمس، بعد مستوياته العالية في الآونة الأخيرة.

ويعاني مدرب "الأسود الثالثة" من الإصابات المتتالية للاعبي مركز الظهير الأيمن، وذلك عقب إجراء كايل ووكر لعمل جراحي، وانخفاض مستوى ترنت ألكساندر أرنولد، وأخيرًا إصابة جيمس.

وسبق لرييس جيمس (22 عاماً ) وأن شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.