كيليان مبابي يوضّح حقيقة طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبه الرحيل عن صفوف الفريق، في يناير/كانون الثاني المقبل، وبعد نهاية كأس العالم 2022.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مبابي أخبر الإدارة برئاسة ناصر الخليفي برغبته في المغادرة عن النادي الباريسي، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم شعوره بالراحة، عقب خلافات مع المدرب كريستوف غالتيير، وتوتر العلاقة مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتحدّث كيليان مبابي عن مستقبله، عقب فوز فريقه على مارسيليا بهدف نظيف، قائلا في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية، لم أطلب المغادرة في يناير إطلاقاً"، مُضيفاً: "لم أفهم سبب ظهور هذه التقارير، لقد صدمتُ مثل الجميع"، وفقاً لما نقله موقع "يورو سبورت".

وتابع مهاجم منتخب فرنسا بالقول: "أنا لاعب كرة قدم، أهم شيء بالنسبة لي هو اللعب وتقديم أفضل ما لدي على أرض الملعب، إذا بدأتُ في تشتيت نفسي، فسوف أتعب بسرعة كبيرة".

وأتمّ مبابي: "عندما تلعب في باريس سان جيرمان، فأنت تعرف ما الّذي ستدخل فيه، وما الّذي ستشمله في الخير والشر، أنت يجب عليك أن تكون مستعداً، ونحن الآن نركز على الفوز بالمباريات والألقاب".

ويرتبط كيليان مبابي (23 عاماً) مع النادي الباريسي بعقدٍ يمتد حتّى صيف 2025. وكان مبابي قد سجّل 12 هدفاً، بعد أن لعب 14 مباراة مع باريس سان جيرمان، بمختلف مسابقات الموسم الجاري