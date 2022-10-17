نشر الاثنين ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، بقرار من المكتب التنفيذي عقب اجتماعه الّذي عُقِدَ في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأصدر اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، تضمن الإعلان عن فوز قطر باستضافة النهائيات الآسيوية، بعد انسحاب الصين في مايو/ أيّار الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن خليفة: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا".

من جانبه، قال الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على تويتر: "نحتضن البطولة من جديد، أهلاً بآسيا في قطر".

وتستضيف قطر نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة، إذ سبق لها استضافة نسختي 1988 و2011، كما توّج "العنابي" بلقب نسخة 2019.

في سياق متصل، أوضح الاتحاد الآسيوي أن المنافسة انحسرت بين السعودية والهند على احتضان كأس آسيا 2027، بعد انسحاب أستراليا وإيران وأوزبكستان.

وتقرر أن يتمّ اختيار الدولة الّتي ستستضيف النهائيات الآسيوية بعد المقبلة، في شهر فبراير/ شباط 2023.