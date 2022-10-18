دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا سيغيب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، بداعي الإصابة.

وكان ديوغو جوتا قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق، خلال مواجهة "الريدز" ومانشستر سيتي، الأحد الماضي، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحدّث يورغن كلوب عن إصابة جوتا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ووست هام، قائلاً: "إنها ليست أنباء جيدة بشأن جوتا"، مُضيفاً: "سيغيب عن كأس العالم، إنها إصابة خطيرة للغاية، بدأ التعافي الآن، إنها أخبار مؤسفة لنا ولمنتخب البرتغال أيضًا".

وتابع مدرب "الريدز": "كان التشخيص الأول واضحًا جدًا، وهي أخبار محزنة بالنسبة لنا، إنها فترة صعبة ولقد اعتدنا عليها".

وأجاب كلوب على سؤالٍ حول مدة غياب اللاعب البرتغالي عن المستطيل الأخضر، قائلاً: "نحن نتحدّث عن شهور، لا أريد أن أخصص وقتاً لها، سيكون وقتاً طويلاً".

وسيفتقد منتخب البرتغال لخدمات مهاجمه ديوغو جوتا، الّذي سبق أن لعب 29 مباراة دولية، سجّل خلالها 10 أهداف.

ويفتتح رفاق كريستيانو رونالدو مشوارهم في نهائيات مونديال قطر 2022 بمواجهة غانا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم الأوروغواي وكوريا الجنوبية.