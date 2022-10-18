دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة إلى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم، المقدّمة من مجلة "فراس فوتبول".

وفاز مهاجم منتخب فرنسا بجائزة "البالون دور" للمرة الأولى في تاريخه، متفوّقاً على 29 لاعباً، أبرزهم: السنغالي ساديو ماني والبلجيكي كيفين دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح.

وكتب ماكرون في تغريدة KB9 في إشارة إلى أول حرفين في اسم كريم بنزيما ورقم القميص الذي يرتديه مع ريال مدريد. وأضاف ماكرون في تغريدة أخرى: "حرفان ورقم سيسجلون في تاريخ كرة القدم، بعد 24 عاما من (فوز) زيدان، نجح كريم بنزيما في جلب كرة ذهبية جديدة إلى فرنسا، مبروك له".

وكان قد مرّ على آخر تتويج للاعب فرنسي بجائزة "البالون دور" 24 عاماً، إذ فاز بها النجم السابق زين الدين زيدان بعد نهاية كأس العالم عام 1998.

ويُعتبر كريم بنزيما (34 عاماً) خامس لاعب فرنسي يظفر بهذه الجائزة، بعد كلّ من: ريموند كوبا وجان بيير بابان وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.