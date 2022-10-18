(CNN)-- قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الثلاثاء، إن إندونيسيا ستهدم وتعيد بناء ملعب لكرة القدم، حيث قُتل أكثر من 130 شخصًا في تدافع هذا الشهر، حيث تعهد "بتحويل شامل" للرياضة في الدولة المهووسة بكرة القدم.

وكان الرئيس، المعروف باسم جوكوي، يتحدث إلى الصحفيين في قصر الولاية بعد اجتماعه مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال "ملعب كانجوروهان في مالانغ... سنهدمه ونعيد بناءه وفقًا لمعايير الفيفا".

تم إلقاء اللوم في التدافع المميت بعد مباراة بالدوري في مدينة مالانغ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول على إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في الملعب، وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظرته الفيفا.

وقال الرئيس إنه اتفق مع إنفانتينو على تغييرات مهمة في كيفية إدارة الرياضة في إندونيسيا.

وأضاف: "اتفقنا على تغيير شامل لكرة القدم الإندونيسية. كل جانب من جوانب الاستعداد... يجب أن يعتمد على معايير الفيفا".

يأتي الاجتماع بين جوكوي وإنفانتينو بعد أن اتفقت إندونيسيا والفيفا على تشكيل قوة عمل مشتركة في أعقاب مأساة الاستاد ومع استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم تحت 20 عامًا العام المقبل.

وفي حديثه إلى جانب جوكوي، قال إنفانتينو إن الأولوية الأولى للفيفا هي ضمان سلامة اللاعبين والمشجعين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال: "هذا بلد كرة قدم، بلد حيث كرة القدم شغف لأكثر من 100 مليون شخص. نحن مدينون لهم بأنهم عندما يرون مباراة فإنهم آمنون".

وقال إنفانتينو، الذي قدم للرئيس قميصًا أحمر من الفيفا مطبوع عليه اسمه، إن هيئة كرة القدم العالمية ستعمل عن كثب مع الحكومة لضمان استيفاء جميع الملاعب لمتطلبات السلامة، وأن كأس العالم تحت 20 سنة تسير بسلاسة العام المقبل.

تحت ضغط لتفسير سبب واحدة من أكثر كوارث الملاعب دموية في العالم، أصدر فريق لتقصي الحقائق شكلته الحكومة تقريرًا الأسبوع الماضي خلص إلى أن الاستخدام "المفرط" و "العشوائي" للغاز المسيل للدموع كان السبب الرئيسي للوفاة.

وبينما كان المشجعون يحاولون الخروج من الملعب بعد هزيمة صاحب الأرض "أريما إف سي" على يد "بيرسيبايا سورابايا"، وقعوا في حادثة قاتلة، حيث مات الكثير، بما في ذلك أكثر من 40 قاصرًا، من الاختناق.

حدد التقرير أيضًا العوامل المساهمة الأخرى، بما في ذلك ملء الملعب بما يتجاوز سعته، وأقفال أبواب الخروج، ودفع مسؤولي الدوري لعقد المباراة ليلاً لتأمين تقييمات أفضل لإذاعة محلية ، على الرغم من طلب الشرطة عقد مباراة. بين منافسين شرسين خلال النهار.

وقال فريق تقصي الحقائق أيضًا إن أكثر من ثلاث ساعات من لقطات كاميرات المراقبة حُذفت بعد حوالي ساعة من المباراة. وقد طلب الفريق من الشرطة توفير هذه اللقطات.

كما دعا الفريق رئيس اتحاد الكرة الإندونيسي إلى الاستقالة.