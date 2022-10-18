دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس في ترتيب قائمة الـ30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، المقدمة من مجلة "فراس فوتبول" الفرنسية.

وأقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، مساء يوم الاثنين، في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء مهاجم منتخب مصر في المركز الخامس، خلف الفرنسي كريم بنزيما، المتوج بالجائزة، ثم السنغالي ساديو ماني، والبلجيكي كيفين دي بروين والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واحتل الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز الـ12، وكان قد تحصل على المركز الـ20 في النسخة الماضية 2021.

ووقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الـ20، ويُعد هذا المركز هو الأسوأ له منذ عام 2005، إذ لم يسبق له في الأعوام الـ15 الماضية، وأن حل في مراكز متأخرة، بل توج بالجائزة 5 مرات، خلال أعوام: 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

ولم يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب ناي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين المرشحين للجائزة، على الرغم من أنه الأكثر تتويجاً بـ "البالون دور" بواقع 7 مرات.

وجاء ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل الآتي:

1-الفرنسي كريم بنزيما.

2-السنغالي ساديو ماني.

3- البلجيكي كيفين دي بروين.

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

5-المصري محمد صلاح.

6- الفرنسي كيليان مبابي.

7- البلجيكي تيبو كورتوا.

8-البرازيلي فينيسيوس جونيور.

9- الكرواتي لوكا مودريتش.

10- النرويجي إيرلينغ هالاند.