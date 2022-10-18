دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مُصورة تظهر اللاعب راجا ناينغولان يدخّن على دكة البدلاء، قبل انطلاق مباراة فريقه رويال أنتويرب وستاندارد لييج، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري البلجيكي.

وأظهرت اللقطات راجا ناينغولان (33 عامًا) يحمل بيده "سيجارة إلكترونية"، عند جلوسه على دكة البدلاء، لتُثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية.

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي رويال أنتويرب قررت إصدار عقوبة بحقّ الدولي البلجيكي السابق، إذ تمّ إيقافه عن الالتحاق بصفوف الفريق حتّى إشعار آخر.

وذكرت تقارير أن راجا ناينغولان يُعرف بأنّه يدخن منذ أن كان لاعبًا في الدوري الإيطالي، لكنه لم يظهر ذلك في موعد رسمي، وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

قضى راجا ناينغولان ما يقارب 10 سنوات في الدوري الإيطالي، إذ لعب لأندية كالياري وروما وإنتر ميلان.

واعتزل ناينغولان اللعب دوليًا عام 2018، بعد أن شارك في 30 مباراة مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 6 أهداف.

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