دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، في مباراة الفريقين على أرضية استاد برج العرب، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المصري.

تُعتبر المباراة هي الأولى للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، مع "المارد الأحمر" في مسابقة الدوري، إذ تولى مهمة قيادة الفريق في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ونال أداء الأهلي في افتتاح مباريات الدوري المصري الإشادة والإطراء من مشجعي النادي، فيما وصف البعض مارسيل كولر بـ"المدرب الكبير"، بعد اعتماده طريقة لعب الفريق وخيارات التشكيل الأساسي والبدلاء.

قال المعلق الرياضي أحمد فؤاد عبر حسابه في موقع تويتر: "‏تفوق الأهلي اليوم بفضل تغييرات كولر مبروك للأهلي هاردلك ‎الإسماعيلي بداية موفقة ومباراة كبيرة من الفريقين في أولى مبارياتهم بالدورى".

وغرّد مُتابع: "فوز غالٍ وهاااام للنادي الأهلي على تيشرت البرازيل في بداية الدوري المصري قراءة مميزة للمباراة من كولر تغييرات موفقة جداً جداً"، وأضاف آخر: "ألف مبروك للزعيم الأهلى مع كولر لا خوف عليه".

وكتب مُغرّد: "مبروك الأهلي أداء ونتيجة وروح كولر مدرب كبير شادي مجتهد ويستاهل الهدف ديانج نجم المباراة".

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