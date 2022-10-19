مدرب يثير تفاعلا باحتفاله بهدف ملغي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار خورخي سامباولي، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، تفاعلا على تويتر، بعد احتفاله بهدف ملغي، خلال مباراة فريقه مع فالنسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

وسجل لاعبو النادي الأندلسي هدفا في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ليحتفل خورخي سامباولي بعد تسجيله، إلا أن الحكم سيزار جرادو قام بإلغائه بداعي التسلل.

وأظهرت لقطات مُصورة احتفال المدرب الأرجنتيني بالهدف بطريقة "مثيرة"، إذ انتابه فرحة عارمة حتى احتفل بالقرب من دكة بدلاء نادي فالنسيا، قبل أن يقرر حكم المباراة عدم احتساب الهدف.

وبهذا التعادل، وصل نادي إشبيلية للنقطة العاشرة في المركز الحادي عشر، على سلم ترتيب أندية (لا ليغا)، في الموسم الحالي.