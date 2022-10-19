دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن توجيه دعوة إلى رؤساء الأندية السعودية في جميع الدرجات، لحضور نهائيات كأس العالم نهاية العام الجاري.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات مونديال 2022، بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وقال المسحل في تصريحات إعلامية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي: "في توجيه من سمو وزير الرياضة (الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل) قمنا بدعوة رؤساء الأندية لحضور كأس العالم، هم يعملون الآن ويبذلون جهودًا كبيرة وخاصة على مستوى اتحاد كرة القدم، وهذا منتخبهم، منتخب الجميع، وأعتقد أن دعوتهم هي أقل الواجب".

وأوضح المسحل أن الاتحاد السعودي يعمل بالتنسيق مع وزارة الرياضة على التكفل بمغادرة عدد من الجماهير السعودية إلى قطر، لمساندة منتخب بلادهم.

وحول توقف مسابقة دوري روشن السعودي ليتسنى للأخضر الاستعداد للمونديال، قال المسحل: "لم نوقف الدوري لأن بعض الدوريات توقفت، بل لاحتياج المدرب لهذه المدة، في ظل وجود 7 لاعبين أجانب واللاعبين السعوديين لا يجدون فرصة لعب كافية، وكان ذلك بالتنسيق مع الرابطة".

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثمّ يلتقي بولندا والمكسيك.