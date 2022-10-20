(CNN) -- بعث مكتب محاماة رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نيابة عن مجموعة من الشخصيات الرياضية الإيرانية السابقة والحالية تحث المنظمة الرياضية على تعليق عضوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ومنع منتخب إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تشهدها قطر.

وجاء في بيان صحفي صدر إلى جانب الرسالة أن: "وحشية إيران وعدائها تجاه شعبها وصلت إلى نقطة اللاعودة، وتتطلب انفصال واضح وحازم عن عالم كرة القدم والرياضة".

وتم توقيع الرسالة التي أرسلها مكتب المحاماة الإسباني "رويز هويرتا وكريسبو" من قبل: علي كريمي و مهدي مهدويكيا، القائدان السابقان للمنتخب الإيراني، و مهرداد بولادي و بهشاد يفار زاده ، العضوان السابقان في المنتخب.

ويفتتح المنتخب الإيراني مشواره في نهائيات مونديال قطر 2022 بمواجهة إنجلترا، يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم ويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان: "غالبا ما كان يتم التسامح مع امتناع الفيفا التاريخي عن الخوض في المستنقعات السياسية فقط عندما لا تنتقل هذه المواقف لمجال كرة القدم.. فكرة القدم، التي يجب أن تكون مكاناً آمنا للجميع، ليست مكانا آمنا للنساء أو حتى الرجال في إيران".

وتابع: "لقد حُرمت النساء باستمرار من الوصول إلى الملاعب في جميع أنحاء إيران، واستُبعدن بشكل منهجي من نظام كرة القدم، وهو ما يتناقض بشدة مع قيم وقوانين الفيفا".

وقالت الرسالة إن تصرفات الاتحاد الإيراني لكرة القدم "تنتهك قوانين وأنظمة الفيفا".

وتواصلت شبكة CNN مع "فيفا" والاتحاد الإيراني لكرة القدم للتعليق.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب، وأطلقت السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين، الذين اتحدوا حول مجموعة من المظالم من النظام الاستبدادي في البلاد.