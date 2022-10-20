دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق، في المباراة التي ستُقام السبت المقبل أمام فريق تشيلسي.

وكان رونالد قد أثار جدلا واسعا بعد مغادرته مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام، الأربعاء الماضي، قبل نهايتها اعتراضا على جلوسه على دكة البدلاء وعدم اختيار المدرب الهولندي إيريك تن هاغ له.

ورغم أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم فريقه بهدفين نظيفين في ملعب "أولد ترافورد"، فضّل النجم البرتغالي مغادرة المباراة والتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس قبل نهاية المباراة بدقائق، أي عند الدقيقة 87.

وقال تن هاغ بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "سأتعامل مع الموضوع، غدا، ليس اليوم، نحن الآن نحتفل بانتصارنا".

وقال نادي مانشستر يونايتد، في بيان الخميس، إن "رونالدو لن يكون جزءًا من قائمة الفريق في مباراة الدوري الممتاز يوم السبت ضد تشيلسي"، مضيفا أن "باقي الفريق يصب تركيزه بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".