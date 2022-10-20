دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا واسعا بعد مغادرته مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام الأربعاء، قبل نهايتها اعتراضا على جلوسه على دكة البدلاء وعدم اختيار المدرب الهولندي إيريك تن هاغ له.

ورغم أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم فريقه بهدفين نظيفين في ملعب "أولد ترافورد"، فضّل النجم البرتغالي مغادرة المباراة والتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس قبل نهاية المباراة بدقائق، أي عند الدقيقة 87، في لقطة تسببت بانقسام بين المغردين.

وقال تن هاغ بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "سأتعامل مع الموضوع، غدا، ليس اليوم، نحن الآن نحتفل بانتصارنا".

وبدأ الإنجليزي ماركوس راشفورد أساسيا في مباراة الأربعاء على حساب رونالدو الذي بقي على دكة البدلاء حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة رغم إجراء المدرب الهولندي عددا من التبديلات.

وتعرض اللاعب البرتغالي لانتقادات عدة بسبب عدم احترامه لانتصار فريقه على توتنهام وتفضيل مصلحته على مصلحة الفريق في حين رأى آخرون أن المدرب الهولندي ظلمه وأساء معاملته.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: