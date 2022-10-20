تركيا: وصول قوات من جيشنا إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا وصول أفراد من جيشها إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة ابتداء من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الخميس.

واستقبل السفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو، الجنود الذين وصلوا إلى قطر في مهمة تأمين المونديال، وفق ما نقلته الوكالة عن السفارة التركية في الدوحة.

وأشارت "الأناضول" إلى أن أفرادا من المديرية العامة للأمن التركي وصلوا إلى قطر في 27 سبتمبر/أيلول الماضي للمشاركة في عمليات تأمين كأس العالم.

وينطلق المونديال في 20 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل بمباراة الافتتاح التي ستجمع قطر والإكوادور.