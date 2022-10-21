سيواجه الهلال.. مدرب نيوكاسل يدافع عن إقامة معسكر الفريق في السعودية

ويواجه نادي نيوكاسل انتقادات من منظمات حقوقية منذ استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه، إذ تتهمه المنظمات بأنه أصبح "أداة لغسيل سمعة السعودية في مجال حقوق الإنسان عبر الرياضة".

وقال مدرب نيوكاسل: "لقد اتخذنا قرارًا خاصًا بكرة القدم. نظرنا إلى فترة التوقف خلال كأس العالم وما هو أفضل شيء بالنسبة للفريق".

وأضاف: "أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة للفريق، هو أخذه بعيدًا عن الضوضاء كما فعلنا في فترة ما قبل الموسم، وهي فرصة لتدريب المجموعة وتعزيز روح الفريق في ظل طقس جيد، هذا ما فعلناه... قرارنا مبني فقط على أسس مرتبطة بكرة القدم".

وأشار إيدي هاو إلى معسكر الفريق السابق في المملكة، قائلا: "كان الطقس جيدًا جدًا، وكانت المرافق من الدرجة الأولى، وتمكنا من قضاء بعض الوقت الجيد معًا لترابط المجموعة والتركيز حقًا على طاقاتنا"، مضيفا أن "روح الفريق بعد تلك الرحلة كانت جيدة جدًا، ومن الواضح أن لدينا تلك التجربة الإيجابية لنعتمد عليها، وأعتقد أنها ساعدتنا في اتخاذ قرارنا هذه المرة".