دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد آلان شيرر، الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، عقب الخلاف الأخير بين النجم البرتغالي والفريق.

وكان رونالدو قد أثار جدلاً واسعًا بعد مغادرته مباراة "الشياطين الحمر" وتوتنهام هوتسبير، الأربعاء الماضي، قبل نهايتها، اعتراضًا على جلوسه على دكة البدلاء، وعدم اختيار المدرب الهولندي إيريك تن هاغ له.

وقررت إدارة مانشستر يونايتد معاقبة كريستيانو، باستبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة تشيلسي، مساء السبت.

قال آلان شيرر لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "يجب أن أقول إن سلوك كريستيانو رونالدو الأخير غير مقبول على الإطلاق"، مُضيفًا: "إظهار الاحترام لزملائك في الفريق، ومديرك ومشجعي ناديك هم من بين أساسيات كرة القدم".

وتابع هدّاف (البريميرليغ) التاريخي: "في اللعبة الجماعية، يكون المبدأ الأساسي هو أن نكون جميعًا في هذه اللعبة، نفوز أو نخسر، لكن إظهار الأنانية والفظاظة أمر غير مهني بشكل يائس، ومن الصواب أن يتمّ تأديب رونالدو من قبل مانشستر يونايتد بسبب ذلك".

وواصل شيرر: "لقد كان نموذجًا فظيعًا يجب وضعه، ومن العار أنه بدلاً من التفكير في أفضل أداء له في الموسم ضدّ توتنهام هوتسبير، اضطر تين هاغ للتحدث عن شخص لم يكن يظهر إلا على الهامش".

على الرغم من ذلك، يتعاطف آلان شيرر مع رونالدو، مُعترفًا أن نجم يونايتد يجب أن يشعر بـ"الغرابة"، لكونه من بين لاعبي دكة البدلاء.

قال شيرر: "أفهم أن سلوكه يبدو سيئًا، لكن يا له من غرابة أن تبدو على نفس الكوكب مثل أي شخص آخر، عندما تلتزم بأعلى معايير الأداء، عندما تكون قوة من قوى الطبيعة، ويتمّ حظر قوتك".

وأتمّ آلان شيرر: "لا أحد يريد أن يراه يتصرف على هذا النحو، ويقف على خط التماس، كان رد فعله سيئاً حقاً ولم يكن هذا للمرة الأولى، يجب أن يكون أكبر من ذلك".

شارك رونالدو (37 عامًا) في 8 مباريات مع نادي مانشستر يونايتد، معظمها كبديلٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، سجّل خلالها هدفاً واحدًا.