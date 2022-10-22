دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النيجيري تايوو أونيي هدفاً قاد من خلاله فريقه نوتينغهام فورست إلى تحقيق الفوز على نادي ليفربول، في مواجهة الفريقين على ملعب "سيتي غراوند"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تايوو أونيي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة نحو الشباك بعد أن ارتدت من حارس "الريدز" أليسون بيكر.

وألحق تايوو أونيي الخسارة الثالثة بنادي ليفربول في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، ليقع الفريق في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

كان تايوو أونيي لاعبًا في صفوف "الريدز"، لمدة 7 سنوات، وتحديداً بين عامي 2015 و2021، إلا أنه لم يبرز مع الفريق طوال هذه المدة، بل تمّت إعارته لأندية عدّة، في دوريات ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ثمّ وقع عقداً نهائيًا مع نادي يونيون برلين الألماني.

انضمّ المهاجم النيجيري (25 عامًا) لصفوف نوتينغهام فورست في الصيف الماضي، بعقد لمدة 5 أعوام.

بعد هدفه في شباك ناديه السابق ليفربول، وصل تايوو أونيي للهدف رقم 3 مع نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجاري، بعد أن لعب 11 مباراة.