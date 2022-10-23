دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّج نادي السيب العُماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، بعد فوزه على نظيره كوالالمبور سيتي الماليزي، بثلاثية نظيفة، في مباراة النهائي البطولة على أرض ملعب "بوكيت جليل الوطني" في ماليزيا، عصر السبت.

وتناوب على تسجيل ثلاثية نادي السيب كلّ من: علي سليمان البوسعيدي وعبدالعزيز حميد المقبالي ومحسن صالح الغساني.

ونجح نادي السيب في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما يُعتبر اللقب القاري الأول لسلطنة عُمان، إذ لم يسبق للأندية العُمانية وأن حصدت ذلك طوال مشاركاتها في البطولات الآسيوية.

وتُعد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي هي الثانية على مستوى الأندية في القارة الصفراء، بعد دوري أبطال آسيا، وقد انطلقت عام 2004.

وانضمّ السيب إلى قائمة المتوّجين العرب باللقب، ومن بينها: القوية الجوية العراقي والكويت الكويتي بواقع 3 مرات، والمحرق البحريني والفيصلي الأردني (مرتان).

يذكر أن نادي السيب تجاوز نادي الرفاع البحريني برباعية نظيفة، في نهائي منطقة الغرب، المؤهل للمباراة النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.