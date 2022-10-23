نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرض الأخير، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا نيوكاسل يونايتد عن طريق كاليوم ويلسون وميغيل ألميرون، فيما سجّل هاري كين هدف توتنهام الوحيد، ليحقق الفريق فوزه الخامس هذا الموسم.

قفز نيوكاسل يونايتد للمركز الرابع على سلم ترتيب أندية البريميرليغ للمرة الأولى، برصيد 21 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي أرسنال.

أثنى بعض المتابعين على أداء نادي نيوكاسل يونايتد ومديره الفني إيدي هاو، فيما أشاد البعض الآخر بمشروع الفريق، تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

قال أحد المُغرّدين في موقع تويتر: "المشروع يبان من أوله.. مشروع نيوكاسل خفت عليه من صرف الأموال وفقط .. لكن من تعيين المدرب الرائع ايدي هاو عرفت إن المشروع ينبني درجة درجة والفريق ماشي إلى طريق القمة بالشكل الصحيح برافو نيوكاسل برافو ايدي هاو".

وغرّد متابع: "نيوكاسل هالموسم والله أداء جبار ونتائج ومستوى متصاعد فالهم مركز أوروبي"، وكتب آخر: "نيوكاسل قبل الاستحواذ السعودي كان في المركز الأخير وفي سنة واحدة ينافس على Top 4 كل هذا في سنة واحدة إنجاز كبير بالخمس سنوات الجاية أعتقد راح ينافس على الدوري".

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