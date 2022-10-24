"فيفا" يحسم الجدل.. عبدالرزاق حمد الله يكسب قضيته مع النصر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي اتحاد جدة، الإثنين، كسبه قضيته مع نادي النصر السعودي، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت إدارة "العالمي" فسخت تعاقدها مع عبد الرزاق حمد الله من طرف واحد، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كما أشارت إلى أنّها تملك الأسباب القانونية لذلك.

من جانبه، رفع المهاجم المغربي شكوى ضد إدارة النصر للاتحاد الدولي، من أجل المطالبة بقيمة الشرط الجزائي في عقده، بعد فسخ العقد من طرف واحد.

قال حمد الله عبر حسابه في تويتر: "أحمد الله على قرار الفيفا في تبرئتي من إدعاءات باطلة ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه الأخ ‎أنمار الحائلي ونائبيه الحبيب أحمد كعكي على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية".

وأضاف عبد الرزاق: "وأشكر أيضًا المحاميان اخي أسامة الصباغ وأخوي ‎فهد بن محمد بارباع ولا أنسى شكر جمهور الإتي الحبيب".

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن "الفيفا" قد ألزمت نادي النصر بدفع مبالغ مالية لحمد الله.

في ذات السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة تبرئة الفريق من تهمة التفاوض مع حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع ناديه السابق (النصر).

وغرّد أنمار الحائلي: "صادق قرار "فيفا" على ما سبق وأكدناه بأن نادي الاتحاد، لم يخطئ أو يتجاوز في تعاقده مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وأن التعاقد تم بناءً على الأنظمة والأعراف المحلية والدولية".

وتابع الحائلي: "وكما ذكرنا سابقاً بأننا في مجلس الإدارة لن نتوانى في بذل كل جهد ممكن لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ومنسوبيه".

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي قررت إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر وأُلزم بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي في القضية التي تُعرف بـ"قضية التسجيلات"، التي عُوقب بسببها حمدالله وإداري الاتحاد حامد البلوي تحت بند عقوبات "التفاوض خلافًا لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم"، وفقاً للجنة.

إلّا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر تعليق عقوبة عبد الرزاق حمد الله، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليعود مجددًا إلى الملاعب.

لعب حمد الله (31 عامًا) 6 مباريات مع اتحاد جدة، في مسابقة دوري روشن السعودي، هذا الموسم، سجّل خلالها 4 أهداف.