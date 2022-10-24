دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بأن مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند قادر على كسر الرقم القياسي للنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال استمر بتسجيل هذا العدد من الأهداف.

وكان هالاند قد سجّل هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون، ووصل إلى الهدف رقم 17، خلال 11 مباراة فقط، في مسابقة (البريميرليغ)، بفارق 6 أهداف فقط عن هدّافي الدوري طوال العام الماضي.

ويمتلك صلاح رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أحرز 32 هدفاً في 38 مباراة فقط، خلال موسم 2017-2018.

وتحدّث غوارديولا لموقع مانشستر سيتي الرسمي، قائلاً: "ليس عليك أن تفكر كثيراً، إذا استمر على هذا الأداء القوي والمعدل التهديفي بكلّ مباراة سيتخطى هذا الرقم القياسي".

وأضاف المدرب الإسباني: "لكن في كرة القدم يمكن أن تسجّل وبعدها بأيام تتوقف عن ذلك، لن تعرف".

وتابع بالقول: "هالاند يكون سعيداً عند فوز الفريق، والعكس إذا لم نفز، كلّ المهاجمين الذين شاهدتهم في مسيرتي مثل صامويل إيتو، ديفيد فيلا، ليونيل ميسي، ليفاندوفسكي، توماس مولر وسيرجيو أغويرو لديهم رغبة هائلة في تسجيل العديد من الأهداف، هذا طبيعي ويجب أن يكون موجوداً".

وأتمّ غوارديولا: "الفترة الّتي قضاها في بوروسيا دورتموند ساعدته بسبب وجود المدير الفني وزملائه في الفريق، أتمنى أن يكون اللاعب الأفضل في سنوات قليلة، بفضل زملائه هنا".