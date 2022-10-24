دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، قبل خوض بطولة كأس العالم قطر 2022 المقرر إقامتها في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وطالب ولي العهد السعودي لاعبي منتخب بلاده، خلال استقبالهم الأحد، بـ"الاستمتاع" في المباريات، وأن يلعبوا دون "ضغوطات نفسية"، قائلا: "أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائماً المنتخب واللاعبون والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئا لازما لنا كسعودية وكمنتخب سعودي".

وأضاف محمد بن سلمان: "أنا أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم".

وتابع بالقول: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".

من جانبه، قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "الشباب بيضوا الوجه في التصفيات، وكانوا بقدر المسؤولية، إن شاء الله يكملون المسيرة بتمثيل المنتخب في كأس العالم، ووعدوني أن يقدّموا أقصى ما لديهم".

ويستعد المنتخب السعودي لنهائيات مونديال قطر من خلال معسكر خارجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يتخلله عدد من المباريات الودّية.