نشر الثلاثاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُميت الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بـ "الرحلة". الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي صنعتها شركة "أديداس" لكأس العالم FIFA لدعم السرعات القصوى في اللعب، حيث تتميز بالانتقال أثناء الطيران بسرعة تفوق أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

"الرحلة" باللغة العربية مستوحاة من الثقافة والعمارة والقوارب الشهيرة وعلم قطر، التي تمثل البلد المضيف لكأس العالم FIFA وتعكس ميزات السرعة المستمرة والمتزايدة أثناء اللعبة. وتم تصميم الكرة مع أسس الاستدامة كأولوية، حيث تعتبر كرة "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة التي تعتمد على الماء.

ومن أهم ميزاتها:

- تصميم الكرة الداخلي يوفر السرعة والدقة والاتساق للحركة السريعة والدقة، مع أقصى قدر من الشكل والاحتفاظ بالهواء، فضلاً عن دقة الارتداد

- الغشاء الخارجي مصنوع من جلد البولي يوريثين مع شكل لوحة جديدة مكونة من 20 قطعة، مما يحسن الدقة واستقرار الطيران والانحراف.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أهم ميزات الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022، "الرحلة".