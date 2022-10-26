برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا.. ومغردون: "كرة القدم قاسية أحيانا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا 2023/2022، عقب فوز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره فيكتوريا بيلزن التشيكي، برباعية نظيفة، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وضمن النادي الإيطالي تأهله إلى الدور الثاني رفقة نادي بايرن ميونخ الألماني، فيما تأكد هبوط "الفريق الكتالوني" إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعد الوقوع في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وتُعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها الفريق الكتالوني من دور المجموعات في مسابقة (التشامبيونزليغ)، ليهبط لبطولة (اليوروباليغ).

وتباينت ردود الفعل حول إخفاق نادي برشلونة الأوروبي مرة أخرى، إذ اعتقد البعض أن ذلك عائد لسوء حظ الفريق، فيما اعتبر البعض الآخر أنه بمثابة "كارثة" بعد الصفقات التي تم أبرمها خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، والرافعات الاقتصادية التي لجأت لها الإدارة لتحسين الوضع المالي.

وتفاعل نشطاء بتويتر على خروج "الفريق الكتالوني" من دوري أبطال أوروبا، وهذا جانب من تعليقات المغردون العرب.

فقد قال الإعلامي أيمن جادة: "بفوزه على بلزن الإنتر يفرض على برشلونة اللعب في الدوري الأوروبي للسنة الثانية على التوالي ،الضغط يزداد على المدرب والإدارة.. وكرة القدم تكون قاسية أحيانا!".

وغرد متابع: "سقوط برشلونة للموسم الثاني على التوالي إلى الدوري الأوروبي .. هي كارثة وفضيحة! وإلي يزيد كارثية الأمر ! أنها حدثت بعد صيف يفترض أنه صيف تاريخي رياضيا، صيف خاطر كثيرا برشلونة فيها من النواحي الاقتصادية من أجل نتائج فورية".

وأضاف آخر: "برشلونة بدون ميسي يعاني"، وكتب مُغرّد: "غادر ميسي انتهى برشلونة".