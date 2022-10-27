دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي، التي أقيمت على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وفاز "الريدز" على النادي الهولندي بثلاثية نظيفة، ليضمن الفريق تأهله للدور الثاني في مسابقة (التشامبيونزليغ)، بعد وصوله للنقطة 12 في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، خلف المتصدر نادي نابولي الإيطالي برصيد 15 نقطة.

واستطاع صلاح أن يحرز الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 42، إذ استلم الكرة من تمريرة رائعة عن طريق جوردان هندرسون، ثم وضعها من أعلى حارس المنافس بطريقة جميلة، فيما صنع الهدف الثالث لزميله هارفي إليوت.

ووصل محمد صلاح (30 عاما) للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، إذ سجل 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة الأوروبية بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، وقدم تمريرة حاسمة.