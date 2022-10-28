أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثنت قطر على لاعبي المنتخب الأسترالي نظرا لجهودهم في التوعية حول "قضايا مهمة" وأشارت إلى عدم وجود "دولة مثالية"، حسبما قال متحدث باسم اللجنة العُليا للمشاريع والإرث في قطر لـCNN.

ودعا لاعبو المنتخب الأسترالي قطر لإجراء إصلاحات قبل بطولة كأس العالم التي ستقام الشهر المقبل، إذ شارك 16 لاعبا من المنتخب الأسترالي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الأربعاء، طالبوا فيه الدولة المضيفة بالاعتراف بالعلاقات بين المثليين وتطوير حقوق العمال المهاجرين، وبعث الاتحاد الأسترالي برسالة مفتوحة لقطر عبّر فيها عن الحاجة لإجراء مثل هذه الإصلاحات.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة ردا على مطالبة اللاعبين بإجراء إصلاحات في البلاد قبل كأس العالم المقبل في الدوحة: "نثني على اللاعبين الذين يستغلون مواقعهم للتوعية حول قضايا مهمة"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم "المشاريع والإرث" قائلا: "لا يوجد دولة مثالية وكل دولة- بصرف النظر إن كانت تستضيف أحداثا كبرى أو لا- تواجه تحديات"، حسب قوله.

وواصل المتحدث باسم اللجنة قائلا: "يستغرق إنفاذ قوانين جديدة وإجراء إصلاحات وقتا، ويشكل التنفيذ الصارم لقوانين العمل تحديا عالميا، وفي أستراليا أيضا".

وقال اللاعبون في المقطع: "نطالب بإدخال إصلاحات وتأسيس إرث مستدام في قطر".

وتابعوا بالقول: "ويشمل ذلك إنشاء مركز للعمال المهاجرين، وتعويض مؤثر لأولئك الذين سُلبت حقوقهم، وعدم تجريم علاقات مثليي الجنس".

وأضاف اللاعبون: "هذه حقوق أساسية يجب توفيرها للجميع وستضمن استمرارية التقدم في قطر، هذا إرث يمتد لما بعد الصافرة الختامية لكأس العالم 2022".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا تحدث عن وفاة 6500 عامل مغترب في البلاد على مدار الأعوام العشرة التي تبعت فوز ملف قطر باستضافة البطولة عام 2010، وقد عانى معظمهم من الأجور المتدنية، والأعمال التي تعرض حياتهم للخطر، والعمل في الأجواء شديدة الحراراة.

ولم يربط التقرير، الذي نُفي من قبل منظمي البطولة بـ"المطلق"، بين الـ6500 حالة وفاة وأعمال البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022 ولم تتمكن CNN من التأكد منه بشكل مستقل.

وتعرضت قطر لانتقادات بسبب القوانين المفروضة في البلاد ضد مجتمع "الميم".

وستنطلق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون أول في الدولة الخليجية، وستخوض أستراليا مباراتها الأولى فيها أمام فرنسا في 22 نوفمبر/تشرين ثاني.