دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن استدعاء السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إنها أعربت في مذكرة الاحتجاج عن "خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها فيزر في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022"، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.

وكانت فيزر قد صرحت بأن "حق الاستضافة هذا خادع للغاية". وقالت: "هناك معايير يجب الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول". وأضافت أن المعايير يجب أن تتضمن "احترام حقوق الإنسان" و"مبادئ الاستدامة".

وقالت قطر إن "استضافتها لبطولة كأس العالم تمثل إنصافًا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، مؤكدة أنها "ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".

واعتبرت الخارجية القطرية أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصا في ظل العلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في كافة المجالات".

وأضافت الخارجية القطرية أن "أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس"، مشيرة إلى أنها "تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديدة لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها".