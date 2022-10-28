بسبب حركة استعراض.. سكولز يصف لاعب مانشستر يونايتد بـ"المهرج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف اللاعب الإنجليزي السابق لنادي مانشستر يونايتد، بول سكولز، تصرف الجناح البرازيلي الحالي للفريق، أنتوني، بـ"المهرج" بعد أن استعرض إحدى مهاراته في مباراة الخميس.

ونفّذ أنتوني مهارة بالكرة دون فاعلية في مباراة الفريق أمام شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي الخميس، أثارت ردود فعل غاضبة كان أبرزها رد فعل مدربه، إيريك تن هاغ، الذي أخرجه بين الشوطين لسبب غير معروف.

وعلّق نجم خط الوسط السابق، سكولز، على اللقطة، خلال وجوده في الاستوديو التحليلي لقناة "BT Sport" قائلًا: "هذه ليست مهارة أو وسيلة ترفيه، هذه حركات مهرجين".

من جانبه، قال تن هاغ بعد المباراة: "المهارة جيدة عندما تُوظف بشكل فعال، لكن عندما تقوم بها لمجرد الاستعراض... علي تصحيح مساره"، في إشارة لأنتوني.

وكان قد اشتهر اللاعب البرازيلي بهذه الحركة عند انضمامه إلى اليونايتد هذا الصيف، لكن تصرفه لم يمر بشكل جيد هذه المرة.