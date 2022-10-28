حاكم الشارقة يكشف متى بدأ بلعب كرة القدم والمركز الذي كان يشغله

نشر الجمعة ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أنه بدأ لعب كرة القدم بشكل رسمي عام 1956 وأشار إلى أن مركزه كان "الجناح اليمين".

واستقبل حاكم الشارقة فريق الإمارة الذي تُوج بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الوحدة، وقال خلال الاستقبال: "بدأت ألعب بشكل رسمي عام 1956 لاعبا فمدربا فحكما".

وأضاف الشيخ سلطان بن محمد القاسمي قائلا: "أنا طبعا كنت ألعب كجناح يمين"، وأشار إلى أن الهدف من لعب مباريات كرة القدم ليس الفوز دائما.

وأكد حاكم الشارقة أنه لا يتابع مباريات فريق الشارقة فقط بل يتابع معظم مباريات الدوري الإماراتي ويشاهد مباريات الدرجة الأولى كذلك.

ووجّه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي نصائح للاعبين تتعلق بكرة القدم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها اللاعب، وأشار إلى أن كثرة صافرات الحكام تقتل المباريات وطالب الأندية بالمقابل بمراعاة الحكام.

وأرسل حاكم الشارقة رسالة للجمهور مطالبًا من يجلسون على المدرجات بالتزام العقلانية وألا يصدروا ألفاظا مسيئة خلال المباريات.