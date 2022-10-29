دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، وهو يصطحب مؤمن زكريا إلى أرضية الملعب، لحضور مراسم تتويج نادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري.

ويعاني مؤمن زكريا لاعب الأهلي سابقاً من مرض الضمور العضلي منذ 3 أعوام، ليبتعد عن كرة القدم ويقرر إيقاف مسيرته الكروية، ومازال يواصل علاجه من أجل التعافي.

وأقدم "شيكابالا" على خطوة إنسانية نالت استحسان الكثير من المتابعين، عند اصطحابه زكريا للوصول لمنصة تتويج "المارد الأحمر" بلقب كأس السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وردّ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على خطوة "شيكابالا"، إذ حرص على مصافحته ومواساته، بعد خسارة "الفارس الأبيض" للقب من أمام "المارد الأحمر"، بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين في الإمارات.

وأشار بعض المغرّدين إلى أن اصطحاب قائد الزمالك لمؤمن زكريا، تسبب في غياب "شيكابالا" عن الممر الشرفي الّذي نظمه لاعبو الأهلي للاعبي "الفارس الأبيض"، خلال تسلم ميداليات المركز الثاني.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن ذلك: