لاعب الأهلي: شيكابالا شتمني بدون سبب وأنا أكثر من دافع عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال جناح النادي الأهلي المصري، حسين شحات، إن قائد الزمالك، شيكابالا، وجه له شتائم بدون سبب خلال مباراة الفريقين في السوبر المصري، لافتًا إلى أنه كان أكثر من يدافع عنه.

وأدلى الشحات بتصريحات بعد نهاية المباراة قال فيها: "وجدت أنه جاء ليشتمني، فنظرت حولي لأعرف هوية الشخص الذي كان يشتمه، فقال لي: أشتمك أنت"، حسب تعبيره.

وأردف جناح الأهلي المصري قائلًا: "فقلت له: أنا؟ مرات عدة.. فأجاب بنعم ثم استمر في توجيه الشتائم".

وعند سؤاله عن نهاية الخلاف بنهاية المباراة، قال الشحات: "لم نتقابل بعد المباراة لكن بالنسبة لي كحسين لا يوجد أي شيء".

وأضاف لاعب النادي الأهلي قائلًا: "عذرًا على الكلمة.. لكنني أكثر من دافع عن شيكابالا عندما كان يتعرض للشتم من الجمهور، أو على صفحتي على مواقع التواصل... بالنسبة لي لا يوجد أي شيء فأنا لم أخطئ يومًا مع لاعب في الدوري المصري إن كان شيكابالا، أو غيره، ولم أسع يوما وراء الترند".

ولم يصدر رد عن قائد الزمالك بعد على تصريحات الشحات حول المشادة بينهما.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر لحظة حدوث مشادة بين اللاعبين على أرضية الملعب في الوقت الذي بدأ جانب من جمهور الأهلي بإطلاق الشتائم تجاه قائد الزمالك، الذي رد بحركة أثارت غضب جمهور الأهلي.

وكان قد حقق الفريق الأحمر لقب كأس السوبر المصري بعد فوزه بهدفين نظيفين على الزمالك في المباراة التي استضافها ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.