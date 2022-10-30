غوارديولا عن دي بروين: أعرفه جيدا.. فعلنا كل شيء إلا النوم معا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تفاعلًا بعد المزحة التي أطلقها حول علاقته بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، والتي قال فيها إنهما فعلا كل شيء إلا "النوم معا".

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة السيتي وليستر والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف لدي بروين: "على دي بروين أن يتحرك أكثر في الملعب، خطورته عندما يستلم الكرة وهو يتحرك، وليس وهو ملتزم مكانه".

وتابع المدرب الإسباني قائلًا: "الأمر لا يتعلق بأنه لا يستطيع القيام بذلك، لقد قضينا 7 مواسم معًا لقد قمنا بكل شيء باستثناء النوم معًا، لذلك أن أعرفه جيدا".

وطالب غوارديولا لاعبه البلجيكي بتقديم المزيد مشيرًا إلى أن عليه أن يكون منخرطًا أكثر في اللعبة، وألا يكتفي بتسجيل الأهداف وصناعتها.

وكان دي بروين قد سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة لفريقه، ليحتل السيتي صدارة الدوري مؤقتًا قبل مباراة أرسنال ونوتنغهام فوريست الأحد.