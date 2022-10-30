دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمح أندريس إنييستا، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، إلى إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف "الفريق الكتالوني"، حين انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي في ختام منافسات الموسم الجاري 2023/2022، مما زاد من احتمالية عودته إلى قلعة "الكامب نو".

وسبق أن لعب إنييستا وميسي معاً لمدة 14 موسمًا في برشلونة، حققا خلالها العديد من الإنجازات والألقاب.

قال إنييستا لقناة "TyC Sports": "العودة إلى برشلونة ليست سهلة أبداً، لكن يمكن أن يعود ليونيل ميسي، لا يزال هذا احتمالاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف لاعب برشلونة السابق: "ميسي من قبل والآن مختلف عن الجميع، هو رقم واحد، الشيء الوحيد الّذي فعله هو أن ينمو ويحسن من نفسه ويجعل زملائه في الفريق أفضل، فريق مع ميسي سيكون لديه نقطة مهمة للغاية لتحقيق الانتصارات والألقاب، لم أرَ أيّ شخص يفعل الأشياء الّتي يفعلها".

وعن المنتخب المرشح لنيل لقب كأس العالم 2022، قال إنييستا: "إذا كان ليونيل ميسي موجوداً فبالطبع (الأرجنتين)، هي واحدة من المرشحين، إذا فاز ليو بكأس العالم، سأكون سعيداً كزميل سابق له في الفريق".

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في المونديال ضدّ منتخب السعودية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل مواجهة المكسيك وبولندا في دور المجموعات.

كان ميسي (35 عامًا) قد أعلن أن نهائيات كأس العالم في قطر ستكون النسخة الأخيرة له.

وشارك إنييستا (38 عامًا) في 23 مباراة مع نادي فيسيل كوبي الياباني في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجّل خلالها هدفين وصنع 3.