"يملك قدمًا سحرية".. دي بروين يثير تفاعلاً في تويتر بهدف "خرافي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كيفين دي بروين هدفاً قاد من خلاله نادي مانشستر سيتي للفوز على نظيره ليستر سيتي، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب " كينغ باور"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف دي بروين من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49 من زمن المباراة، إذ سدد كرة قوية جدًا، لتسكن يمين شباك حارس المنافس.

وأثار هدف البلجيكي تفاعلاً واسعاً في موقع تويتر، ووصفه بعض المغرّدين بالهدف "الخُرافي"، فيما أشاد البعض الآخر بأداء اللاعب خلال المباراة.

وتفاعل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي غاب عن تشكيل "السيتيسينز" بداعي الإصابة، مع هذا هدف، إذ نشر عبر حسابه إيموجي مع وضع إشارة لحساب زميله دي بروين.

ووصل كيفين (31 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 12 مع مانشستر سيتي في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، إذ سجّل 3 أهداف وصنع 9 آخرين.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على هدف دي بروين: