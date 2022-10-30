بعد تعرضه للطعن في إيطاليا.. لاعب أرسنال يغادر المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر الإسباني بابلو ماري، مدافع أرسنال الإنجليزي، والمُعار لنادي مونزا الإيطالي، المستشفى، بعد خضوعه لعمل جراحي، عقب هجوم طعن تعرّض له في سوبر ماركت إيطالي.

وشهد مركز تسوق في ميلانو، منذ أيام قليلة، حادث هجوم طعن، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، من بينهم اللاعب بابلو ماري، مع الإبلاغ عن وفاة شخص.

وأصدر نادي مونزا الإيطالي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله أن بابلو ماري البالغ من العمر 29 عامًا، سيواصل مرحلة التعافي في المنزل، بعد أن غادر المستشفى، صباح الأحد.

وقال النادي في بيانه: "مونزا يتقدم بخالص الشكر للبروفيسور أوزفالدو كيارا وجميع المتخصصين في مركز الإصابات في مستشفى نيجواردا في ميلانو"، مُضيفاً: "بابلو ماري نحن في انتظارك".

وكشف مدير نادي مونزا، أدريانو غالياني، أنّه تقدّم بطلب إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتأجيل مباراتهم في الدوري ضدّ نادي بولونيا، المقرر إقامتها مساء الإثنين.

وقال أدريانو غالياني للصحفيين: "طلبنا تأجيل مباراة الإثنين أمام بولونيا، لأن الفريق في حالة صدمة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأشاد أدريانو غالياني باللاعب بابلو ماري على موقع تويتر، إذ قال: "عزيزي بابلو، نحن جميعاً هنا قريبون منك ومن عائلتك، نحن نحبك، نواصل القتال، كما تعرف كيف تفعل، أنت محارب وستتعافى قريباً".

وقالت تقارير صحفية إيطالية إنّه تمّ القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بعد طعن زبائن، من بينهم بابلو ماري.

وذكرت قناة "Sky Italy" الإيطالية أن ماسيمو تارانتينو، المدافع السابق والّذي مثّل أندية: نابولي وإنتر وبولونيا، ويعمل الآن كمدير لفريق سبال في دوري الدرجة الثانية، كان مسؤولاً عن نزع سلاح المهاجم، وقال للصحفيين: "كان (المهاجم) يصرخ ويصرخ، هذا كلّ شيء، هل أنا بطل؟ لم أفعل شيئاً".

ومن المتوقع أن يغيب بابلو ماري عن الملاعب لمدة شهرين، بعد أن شارك في 8 مباريات مع النادي الإيطالي، في الدوري هذا الموسم، سجّل خلالها هدفاً واحدًا.

وأظهر لاعبو أرسنال دعمهم للإسباني بابلو ماري، خلال مباراتهم ضدّ نوتنغهام فورست، مساء الأحد، من خلال التقاط صورة مع قميص زميلهم في الفريق، كما احتفل اللاعب غابرييل مارتينيلي بالقميص، بعد أن منح أرسنال هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، في استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في مسابقة (البريميرليغ).