يورغن كلوب: أصبحت أستيقظ من النوم بسبب هدف ليدز يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنّه أصبح يستيقظ من النوم بسبب هدف ليدز يونايتد، الذي جاء في الدقائق الأخيرة من زمن مباراة الفريقين على ملعب "آنفيلد"، السبت الماضي.

وكان اللاعب كريسينسيو سامرفيل قد أحرز هدفاً في الدقيقة 89، قاد من خلاله ليدز يونايتد للتغلّب على "الريدز" بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتحدّث كلوب عن أثار هذا الهدف، إذ قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ونابولي: "أبلغ من العمر 55 عامًا، أذهب مرات عدّة في الليل إلى الحمام، لهذا السبب أستيقظ عادةً، ولكن في الليلة التي أعقبت مباراة ليدز استيفظت بسبب هدفهم"، حسب قوله.

وكانت خسارة "الريدز" من ليدز يونايتد هي الرابعة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ليقع في المركز التاسع على سلم الترتيب، برصيد 16 نقطة.

فيما ضمن ليفربول تأهله للدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، وسيستضيف نابولي الإيطالي مساء الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات.

قال المدرب الألماني عن هذه المواجهة: "إنّه تحد صعب، أنا أحترم ما يفعلونه، ولكن لستُ خائفاً من مباراة الغد، بل أتطلع إليها في شوق"، مُضيفاً: "علينا أن نعمل وأن نقاتل، علينا أن نكون مستعدين، ولكن نابولي سيقاتل أيضًا، إنّهم في أفضل أحوالهم".

وأتمّ يورغن كلوب: "كنتُ أقول أن المؤتمر الصحفي كان بمثابة عطلة، لكن لا يمكنني أن أقول ذلك الآن، بعد أسئلتكم عقب الخسارة".