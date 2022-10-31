دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يغيب اللاعب بول بوغبا عن صفوف منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بداعي الإصابة.

وأكدت وكيلة أعمال بوغبا، رافاييلا بيمنتا، أن اللاعب لن يشارك في مونديال 2022، بعد أن تعرّض مؤخرًا لإصابة عضلية في التدريبات، خلال تنفيذه برنامج التعافي من عمل جراحي سابق أجراه في الركبة.

وقالت رافاييلا بيمنتا: "بعد المراجعة الطبية بالأمس واليوم، من المؤلم للغاية إنّه تم إبلاغ بول بوغبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للشفاء من الجراحة"، وأضافت: "لهذا السبب، لن يتمكن بول من الانضمام إلى فريق يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم، ولا إلى المنتخب الفرنسي في قطر، إذا كان التفكير بالتمني سيغيّر الأمور، فإن بول سيلعب غداً، ولكن ما يغير الأشياء هو العمل الجاد والمرونة والانضباط"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان بوغبا قد عاد إلى تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل استعادة لياقته، بعد أن خضع لعملية جراحية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن يشكو من إصابة عضلية جديدة في فخذه الأيمن، ستبعده مجددًا عن الملاعب حتّى نهاية عام 2022.

ويفتتح "الديوك" مشوارهم في نهائيات كأس العالم، بمواجهة أستراليا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثمّ الدنمارك وتونس.

وسبق أن ساهم متوسط الميدان، البالغ من العمر 29 عامًا، بشكل أساسي في فوز فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018، إذ يمتلك في رصيده 91 مباراة دولية، سجّل خلالها 11 هدفاً.