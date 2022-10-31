دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، إنّه لم يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيراً في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني، مُشيرًا إلى أن النادي بحاجة لبعض الوقت للتطور.

وانضمّ ليفاندوفسكي لصفوف "البلوغرانا" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، ونجح في تسجيل 18 هدفاً وتقديم 4 تمريرات حاسمة، بعد أن لعب 17 مباراة.

قال مهاجم منتخب بولندا في حوار مع صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "نحن نتطور، لم أكن أتوقع أن أصل وأن كلّ شيء يسير على ما يرام في الموسم الأول"، مُضيفاً: "أنا أصر على أنّها عملية تتطلب الوقت والصبر"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأعرب ليفاندوفسكي عن حزنه بعد أن ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، وهبط للدوري الأوروبي، للمرة الثانية على التوالي، قائلاً: "من الواضح أنّني لستُ سعيداً، يجب أن يكون نادي برشلونة في دور الـ 16".

وتابع: "قبل مجيئي إلى برشلونة، كنتُ أدرك بالفعل أن الموسم الأول قد يكون أصعب مما ينبغي، نحن في عملية إعادة بناء تحتاج إلى وقت، وعلينا التحلي بالصبر".

وواصل ليفاندوفسكي: "علينا أن نواجه بعض المواقف بمزيد من الذكاء، في كرة القدم في بعض الأحيان عليك أن تعرف كيف تفوز، وليس كيف تلعب لتحقيق الفوز، وهذا ما حدث لنا، لكن هذه الأشياء تجعلنا أقوى للمستقبل".

وأتمّ روبرت: "مع كل ما عاناه برشلونة في السنوات الأخيرة، لا يمكنك توقع تغير كل شيء في غضون شهر، إنّها عملية تحتاج إلى وقت وستتحسن بلا شك".