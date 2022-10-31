دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد المهاجم لويس سواريز رفقة ناديه ناسيونال لقب الدوري الأوروغوياني لكرة القدم 2022، بعد الفوز على نادي ليفربول بنتيجة 4-1، في المواجهة الحاسمة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب "سنتيناريو"، ليلة الأحد.

وسجّل لويس سواريز هدفين، ساهم من خلالهما بتغلب ناسيونال على ليفربول الأوروغوياني، وتحقيق لقب الدوري الـ 49 في تاريخ النادي.

ويُعتبر هذا اللقب هو الثاني للمهاجم الأوروغوياني مع ناسيونال، إذ سبق وأن حصد معه لقب الدوري في موسم 2005-2006، في بداية مسيرته الاحترافية.

ورفع سواريز رصيده من البطولات إلى 20 بطولة، قد حققها المهاجم المخضرم مع مختلف الأندية الّتي مثّلها، ومنها: ناسيونال وأياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، إضافة إلى لقب قاري مع منتخب بلاده عام 2011، حين تُوّجت الأوروغواي بكوبا أمريكا.

وتفاعل مغرّدون في تويتر مع تحقيق لويس سواريز لقبه الـ 20، إذ صنفه البعض ضمن قائمة أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة، فيما استعاد البعض الآخر ذكريات تألقه في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن سواريز (35 عاماً) قد عاد لنادي ناسيونال في الصيف الماضي، إلّا أن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب في طريقه للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، دون تحديد وجهته المستقبلية.

نستعرض فيما يلي بعض ردود الفعل على فوز لويس سواريز باللقب:

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