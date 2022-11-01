محمد صلاح ينشر صورة لاحتفال مكة وكيان بالهالووين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة لابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهما بـ"الهالووين".

وشارك اللاعب المصري متابعي صفحته على "إنستغرام" صورة ظهرت فيها كيان ومكة وهما ترتديان أزياء تنكرية احتفالا بالهالووين.

وكان قد أثار صلاح جدلا واسعا في مصر بعد احتفاله بعدد من الأعياد التي يحييها الشعب البريطاني واعتبر البعض أنها مخالفة للعادات والتقاليد المصرية في حين دافع آخرون عنه.

ومن المرتقب أن يخوض النجم المصري مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى دور الـ16.

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