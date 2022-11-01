غوارديولا: رفضت عروضًا مغرية لتحليل مباريات مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنّه رفض عروضًا مغرية لتحليل مباريات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر، مشيراً إلى أنّه "يفضّل مشاهدة المباريات في المنزل".

وتنطلق منافسات المونديال يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم، بمشاركة 32 منتخبًا.

وقال غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية: "نعم حصلتُ على عروض مغرية لتحليل مباريات كأس العالم، ولكن لن أذهب، أفضّل البقاء ومشاهدة المباريات في المنزل"، دون أن يكشف عن القنوات التي قدمت له تلك العروض.

وكشف بيب غوارديولا طبيعة إصابة كالفين فيليبس وكايل ووكر، وإمكانية التحاقهما بصفوف منتخب إنجلترا في المونديال، قائلاً: "فيليبس يقوم بتدريبات جزئية مع الفريق، لم نسمح له بالمشاركة، سنرى كيف يتطور، أعرف مدى أهمية كأس العالم بالنسبة له، لكن لا أرغب في استخدام أيّ لاعب غير مكتمل الجاهزية"، مُضيفاً: "اندهشتُ بمدى سرعة شفاء كايل، ولكن عودته ستكون متأخرة بعض الشيء، من المحتمل أن يكونا كلاهما جاهزين لكأس العالم".

وأكد غوارديولا أنه "من المهم أن يحصل كلّ لاعب على دقائق ليلعب كرة القدم"، وقال: لا أعرف ماذا سيحصل بعد كأس العالم، لا يمكن لأيّ مدرب توقع ما سيحدث مع لاعبيه هناك، لذلك من الأفضل أن أنظر للأمور مباراة تلو الأخرى، وإعطاء الفرصة للاعب الأكثر جاهزية".

ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره إشبيلية الإسباني على أرضية استاد الاتحاد، مساء الأربعاء، في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023. وقال غوارديولا: "إشبيلية ناد مرموق في إسبانيا وأوروبا، أود لو أحصل على خزنة الكؤوس الّتي لديه".