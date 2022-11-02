قائد إنجاز مونديال 94 يدعم المنتخب السعودي قبل الذهاب إلى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص الأرجنتيني خورخي سولاري، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، على دعم "الأخضر" قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وكان خورخي سولاري قد قاد المنتخب السعودي إلى التأهل لتجاوز دور المجموعات والتأهل للدور الثاني في مونديال 1994 في أمريكا، ليحقق الفريق أكبر إنجاز له في بطولة العالم.

وظهر سولاري في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في موقع تويتر، يحمل بيده قميص "الأخضر"، ثمّ علّق قائلاً: "تحية طيبة للشعب السعودي، الموجودين دائماً في ذاكرتي، أتمنى أن يقدم الفريق أداءً جيداً في كأس العالم، وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "أتمنى التعادل 0/0 مع منتخب بلدي (في المواجهة الأولى) لتسير الأمور بشكل جيد لهما، للاستمتاع والتأهل والتقدم إلى الجولات التالية".

وأتمّ خورخي سولاري: "رسالتي إلى لاعبي السعودية، أن يلعبوا بكامل قوتهم، مثل مونديال 1994 بحماس وبدعم من الجميع، وأن يلعبوا كما عهدناهم، وأن يتحدوا وأن يبذلوا قصارى جهدهم في اللعبة وأمام الجميع".

ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويفتتح مشواره بمواجهة "التانغو" في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.