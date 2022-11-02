مانويل نوير يكشف إصابته بسرطان الجلد وخضوعه لعمليات جراحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مانويل نوير، حارس نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، عن إصابته بسرطان الجلد، وخضوعه لثلاث عمليات جراحية في الوجه.

وأوضح نوير (36 عامًا) أن إصابته بالسرطان دفعه لقرار التعاون مع مواطنته أنجليك كيربر، لاعبة التنس، لإطلاق مجموعة للعناية بالبشرة تسمى "Newkee".

وقال حارس "البافاري" في بيانٍ، اليوم الأربعاء: "كلانا لديه تاريخ شخصي للغاية مع الأمراض الجلدية، في حالة أنجيليك، هناك فرط تصبغ مرتبط بالشمس، وفي حالتي هو سرطان الجلد على وجهي، والّذي كان عليّ أن أجري له ثلاث عمليات بالفعل"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف نوير: "لهذا السبب حرصنا أيضاً بشكل خاص على عدم تقديم أيّ تنازلات عندما يتعلق الأمر بالحماية من أشعة الشمس، لأنّني أتدرب في الخارج طوال الوقت، وأحب أيضاً قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ولم يسبق للحارس الألماني وأن أعلن عن تشخيصات إصابته بالسرطان، ولم يتضح الموعد الزمني للعمليات الجراحية، إلّا أن تقارير صحفية ألمانية ذكرت أن نوير أنهى العمليات الثلاث في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبَاتَ مانويل نوير في طريقه للعودة إلى المستطيل الأخضر، بعد إصابة في الكتف، قد تعرّض لها في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، ويأمل أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لمباريات نادي بايرن ميونيخ الثلاث الأخيرة قبل نهائيات كأس العالم في قطر.

ويُعتبر نوير الحارس الأساسي في تشكيل منتخب ألمانيا، إذ سبق وأن شارك في 113 مباراة دولية، وتوّج رفقة الفريق بلقب مونديال البرازيل عام 2014.