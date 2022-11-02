دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا، خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدفين دون مقابل، على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء يوم الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وتأهل نادي ليفربول رفقة نابولي إلى الدور الثاني في مسابقة (التشامبيونزليغ) عن المجموعة الأولى.

ونجح محمد صلاح (30 عاما) في إحراز الهدف الأول لـ"الريدز" بعد مرور 85 دقيقة على زمن المباراة، إذ سدد الكرة ووضعها في الشباك بعد أن ارتدت من حارس المنافس.

وبهذا الهدف، عادل النجم المصري رقم اللاعب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص نادي ليفربول في المنافسات الأوروبية، إذ بات كلاهما يمتلك 41 هدفا.

ويعتلي صلاح صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن الفرنسي كيليان مبابي، وهدفين عن الثلاثي: البولندي روبروت ليفاندوفسكي والنرويجي إيرلينغ هالاند والإيراني مهدي طارمي.