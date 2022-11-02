وزارة الداخلية القطرية تضبط 144 نسخة مقلدة لجائزة كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، ضبط 144 نسخة مقلدة لجائزة كأس العالم 2022، كان يعتزم أصحابها بيعها من خلال الترويج لها في موقع إلكتروني في الإنترنت، مُشيرةً إلى أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية.

وقالت الداخلية القطرية، عبر حسابها على تويتر: "تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية، من ضبط 144 كأسا مقلدا يماثل كأس بطولة العالم FIFA قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 فيما يخص تدابير استضافة كأس العالم فيفا".

وأضافت وزارة الداخلية: "تعود التفاصيل، إلى توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم، وبتكثيف البحث والتحري تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية".

وتابعت بالقول: "ومن جهتها تواصل كل من ‎وزارة الداخلية واللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الفيفا جهودهما لتعزيز الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبطولة".

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم وأن نشر رسائل توعوية تحذر من استغلال حقوق الملكية الفكرية المرتبطة ببطولة العالم، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من "فيفا"، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.