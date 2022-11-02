دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، عقب اعتلائه جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وفاز "السبيرز" على نادي مارسيليا الفرنسي، بهدفين لواحد، في المواجهة الحاسمة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب " فيلودروم"، مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

وفي ذات المجموعة، ضمن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني وصوله لدور الـ16، عقب فوزه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لواحد، واحتلاله وصافة الترتيب بـ 10 نقاط.

وتغلب نادي بايرن ميونخ الألماني على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدفين أحرزهما: بنيامين بافارد وإيريك موتينغ، وكان الفريقان قد تأهلا معا للدور الثاني.

وهزم نادي برشلونة الإسباني نظيره فيكتوريا بيلزن التشيكي بأربعة أهداف لاثنين، إلّا أن "الفريق الكتالوني" ودع مسابقة (التشامبيونزليغ)، وهبط للدوري الأوروبي.

وفاز نادي ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي بثنائية، أحرز أحد أهدافها النجم المصري محمد صلاح، وكان الفريقان قد سبق وأن ضمنا الوصول سويا لدور الـ16.

وتفوق نادي أياكس الهولندي على رينجرز الإسكتلندي بثلاثة أهداف لواحد، فيما انتصر بورتو البرتغالي على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لواحد، بينما سيطر التعادل السلبي على مواجهة باير ليفركوزن الألماني وكلوب بروج البلجيكي.